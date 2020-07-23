Uyuyan eşini canice boğarak öldüren adamın komşusu, olayın tanıklık ettiği kısmını aktardı.

İstanbul Büyükçekmece’de bir cani, eşini uyuduğu sırada boğarak öldürmüştü.

Pazar günü sabah 05.00 sıralarında psikolojik tedavi gören Ünal Ö., iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başlamış, Kısa süren tartışmanın ardından çift, yatak odasına giderek uyumuştu.

EŞİNİ UYKUSUNDA ÖLDÜRDÜ

Sabaha karşı uyanan cani koca ise eşini uykusunda boğarak öldürmüştü.

Olaydan sonra kaçan ve Beyoğlu’nda yakalanan Ünal Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, cani katil zanlısı, eşinin ablasını arayarak kız kardeşini öldürdüğünü söylemişti.

ABLANIN SAKİNLEŞTİRİLME ANI KAMERADA

Yaşanılan olayların ardından çiftin yaşadığı evin balkonu, bugün kameralar tarafından görüntülendi. Balkonda asılı duran örtü dikkat çekti. Pencerenin ise yarım olarak açık olduğu görüldü. Diğer taraftan olaydan sonra eşi tarafından öldürülen kadının olay yerine gelen kız kardeşinin fenalaştığı ve diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirildiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da eşini boğarak öldüren adamın komşusu konuştu VİDEO







GÖRGÜ TANIĞI KOMŞU OLAYI AKTARDI

Olay günü anlatan çiftin komşusu Songül Altınay, “Sabah bir çığlık sesi ile uyandık. Sanırım ablası feryat ediyordu. Ben önce şaşırdım. Ne olduğunu anlayamadım. Camdan neler olduğunu öğrenmeye çalıştım. Olay gece saatlerinde olmuş. Olay gerçekleşmeden bir gün önce eşi ile beraber dışarı çıktılar. Biz de o anlarını gördük. Gayet mutlulardı. Sanırım gece geldiler. Olay nasıl oldu bilmiyoruz. Gece tartışma olmuş. Olaydan sonra eşinin kız kardeşini arayarak, ‘Ben kardeşinizi öldürdüm gelip alabilirsiniz’ diyor. Biz kendileri ile çok sık görüşmezdik. Kendileri çok iyi insanlardı. Olaydan sonra biz de şok olduk. İnanılır gibi değil. Söylentilere göre uyuduktan sonra kaldırıp eşini öldürmüş. Sanırım daha önce aralarında bir tartışma yaşanıyor. Kadın annesinin evine gidiyor. Daha sonra da ‘yuvam yıkılmasın’ diyerek geri geliyor. Bir gün önce balkonda temizlik yaparken gördüm.” açıklamasında bulundu.



