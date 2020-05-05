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    İstanbul’da eşini öldüren şüpheli, intihar etti

    Kartal’da meydana gelen feci olay sonrası, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
    • AA
    • 05.05.2020 - 13:03
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    İstanbul’da eşini öldüren şüpheli, intihar etti

    İstanbul’un Kartal ilçesi Bahçelievler Mahallesi Liman Sokağı'ndaki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan Lokman Of, iddiaya göre eşi Zekiye Of'u öldürdü.

    Of, daha sonra pencereden atlayarak intihar etti.

    EŞİNİN CANSIZ BEDENİ EVDE BULUNDU

    Lokman Of olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Zekiye Of'un cansız bedeni ise evde bulundu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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