İstanbul'da eşinin tacizcisini tokatladı Sokakta yürüyen kadını sözle taciz eden sapığı kadının kocasının tokatladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi'nde evine doğru yürüyen kadına, bir kişi sözlü tacizde bulundu.

Tacizciye tepki gösteren kadın, evine giderek yaşananları eşine anlattı.

Bunun üzerine çift, dışarıya çıkıp şüpheliyi aramaya başladı.

Gördüğü yerde tokatladı

Öfkeli koca, eşine tacizde bulunan kişiyi iş yerinin önünde beklerken görünce bir anda saldırdı.

Ne olduğunu anlamaya çalışan çevredekiler, duruma müdahale etmek istedi.

Çevredekiler, olayın sözlü tacizden kaynaklandığını öğrendiklerinde ise tarafları izlemeye başladı.

O anlar kamerada

Bir kişi de kavga edenleri iterek iş yerinin önünden uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili polise ihbarda bulunulmadığı ve şikayetçi olunmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)