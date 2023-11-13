İstanbul'da eski eş cinayeti! Ekmek bıçağıyla boğazı kesildi, camdan bardak atarak yardım istedi 42 yaşındaki genç kadın, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 7 yaşındaki kız çocuğu olay anında odaya saklandı. Olay yerine gelen aile, sinir krizi geçirdi.

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DHA

Kadın cinayetinin yeni adresi İstanbul.

Bir kez daha eski eş can aldı...

Sultangazi'de dün akşam saatlerinde Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş’ın evine gitti.

Ardından Sağ ve dün 42 yaşına giren Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı.

3 çocuğunun annesinin boğazını kesti

Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı. Tuncay Sağ, teyzesinin kızı da olan Bektaş’ı mutfaktan aldığı bıçakla önce boğazını kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Saldırgan evden çıktıktan sonra 3 çocuk annesi Pınar Bektaş, eline aldığı bir bardağı pencereden dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi.

7 yaşındaki kızı odada saklandı

Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Ardından diğer odaları da kontrol eden komşuları, Bektaş’ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Adrese gelen sağlık ekipleri, Pınar Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze evden çıkarıldığı sırada Pınar Bektaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Tuncay Sağ'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kızlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, annesinin doğum gününü kutladığı görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)