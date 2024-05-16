İstanbul'da eski nişanlısı tarafından öldürüldü Küçükçekmece'de işine gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban, eski nişanlısı tarafından silahla vuruldu.

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DHA

İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde işe gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Y. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkartan Gökhan Y., Bahar Kaban'a ateş etti.

Eski nişanlı saldırının ardından olay yerinden kaçarken Bahar Kaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılamadı

28 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

22 Haziran'da düğünü olduğu ortaya çıktı

22 Haziran'da evleneceği öğrenilen genç kadının eski nişanlısı tarafından bir süredir rahatsız edildiği ve polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)