İstanbul'da eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti! Adliyeye sevk edildi Bakırköy'de akşam saatlerinde sokak ortasında eski nişanlısını pompalı tüfek ile sokak ortasında darbeden şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelinin kasten yaralama suçundan 29 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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DHA

Kadına şiddetin yeni adresi İstanbul...

Bakırköy ilçesinde, geçtiğimiz günlerde bir kadın adeta ölümden döndü.

Sedanur P. ile eski nişanlısı Ahmet U., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ahmet U., yanında bulunan pompalı tüfekle genç kıza saldırdı.

Şüphelilerin peşine düşüldü

Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine Ahmet U. ile birlikte olan diğer saldırgan B.D. için arama çalışmaları başlatıldı.

B.D., olay günü taksi ile kaçmaya çalışırken yanında pompalı tüfekle yakalandı. Saldırgan Ahmet U. ise polis ekipleri tarafından bugün yakalandı.

29 suç kaydı çıktı

Ahmet. U.'nun, kasten yaralama gibi suçlardan 29 suç kaydı olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edildi

Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken diğer şüpheli B.D., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)