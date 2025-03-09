DHA

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Hatice Karaçam bir süre önce galerici Cem Y. ile tanışıp sevgili oldu.

İddiaya göre ilişkilerinin 4'üncü ayında Cem Y., Karaçam’a şiddet uygulamaya başladı.

Bunun üzerine Karaçam sevgilisinden ayrıldı.

EVİNİ BASIP KÜFÜR ETTİ

Ancak bu durumu kendine yediremeyen Cem Y., Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı.

Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam’ın evi, Cem Y. tarafından basıldı.

KAPIYI KIRIP BOĞAZINI SIKARAK DARBETTİ

Kadının kapıyı açmaması üzerine Cem Y., kapıyı kırarak zorla içeri girdi.

Kadının boğazını sıkan Cem Y., Karaçam'ı dakikalarca darbetti.

DARP RAPORU ALDI

O sırada olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle Cem Y. etkisiz hale getirildi.

Kadın şikayetçi olmak üzere hastaneden darp raporu aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Cem Y.’ye ifadesinin alınmasının ardından 'Tehdit-hakaret', 'Kasten yaralama' 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen Cem Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADININ PEŞİNİ BIRAKMADI

Cem Y., ailesinin yanına taşınan Karaçam’ı tehdit etmeye devam etti.

Elindeki fotoğraflarla şantaj yapmaya devam eden Cem Y. ile Karaçam yeniden görüşmeye başladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ancak şiddetin dozu artınca Karaçam tekrar Cem Y.’den ayrıldı.

Yaklaşık 3 aydır psikolojik ve sözlü şiddet gören Karaçam, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

"TEHDİT VE ŞANTAJA UĞRUYORUM"

Olayla ilgili konuşan Hatice Karaçam şu sözleri kullandı:

Bu videoyu paylaşıyorum. Çünkü başıma birşey gelirse bundan Cem Y. sorumludur. Şikayetçi olmama ve mahkemeye vermeme rağmen halen tehdit ve şantaja uğruyorum. Ben ailem, yakın arkadaşlarım ve kedim bile tehdit ediliyoruz.



Benim yakın arkadaşlarıma benim fotoğrafların atılıyor, ben şantaj ve tehdite uğramak zorunda kalıyorum. Türkiye’de eğer kadınsanız maalesef bir yerde susturuluyorsunuz. Ne yapılırsa yapılsın sonuna kadar susmayacağım.



Benim bu kadar şantaja maruz kalmamın sebebi, bana yaptıklarını eski kız arkadaşlarına da yaptıklarını kanıtlı bir şekilde ortaya çıkardığım için geldi. Bir USB belleği vardı ve içerisinde kızların uygunsuz görüntü ve fotoğrafları vardı.



Ben onu ondan aldım. O da USB'nin bende olduğunu bildiği için beni tehdit ve şantajla susturabileceğini düşündü. Haksızlığa karşı susmadım hiçbir zaman da susmayacağım.

"SENİ VE KEDİNİ ÖLDÜRÜRÜM"

Karaçam konuşmasına şöyle devam etti: