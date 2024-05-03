İHA

İstanbul'da 28 Nisan Pazar günü Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmış ve yaşanan anlaşmazlık sonucunda kadının arkadaşları ile kavga çıkmıştı.

Eskort pazarlığında kan aktı: Yanlışlıkla kardeşini öldürdü

Uğur Ş., arbede esnasında yanlışlıkla kardeşi Engin Ş’yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

Yaşanan olaya ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

O anlar ortaya çıktı

Güvenlik kamerasında yaşanan olayın öncesinde tarafların birbirlerine saldırdığı anlar görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)