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İstanbul'da eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü: İşte o anların yeni görüntüsü...

İstanbul'da eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü: İşte o anların yeni görüntüsü... Esenyurt’ta eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan ağabey-kardeş, kadının arkadaşı ile kavga etmiş ve yaşanan olayda ağabeyinin bıçak darbesiyle kardeş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.