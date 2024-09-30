İstanbul'da esnaf ve sürücülerin 'duba' kavgası Avcılar'da iş yerinin önüne araç park edilmesin diye dubaları cebinden karşılayarak değiştiren esnaf ve hatalı park yapan otomobil sürücüleri arasında gergin anlar yaşandı.

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DHA

İstanbul'da esnafı ve otomobil sürücüleri arasında tartışma çıktı.

Çevredeki vatandaşların da ilgisini çeken kavganın sebebi ise çok ilginç bir konu oldu.

Avcılar ilçesinde Cami Sokak başındaki bir bina, birkaç ay önce kentsel dönüşüm kapsamında yıktırıldığı sırada, bölgede çalışan iş makineleri, dükkanların önüne bulunan dubaları ezdi.

DUBALARI KENDİ CEBİNDEN YENİLETTİRDİ

Dubaların yenilenmemesi üzerine esnaf, iş yerlerinin önüne araçların park edilmesini önlemek amacıyla biri geçen hafta olmak üzere iki kez duba satın aldı ve bunları yol kenarlarına taktırdı.

DUBALAR OTOBÜSLERİN DÖNÜŞÜNE ENGEL OLDU

Ancak yasağa rağmen Namık Kemal Caddesi'ne park edilen araçlar, körüklü İETT otobüsünün dönüşüne engel olunca, ilçe girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

ŞOFÖR DUBALARI EZMEK İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Trafikte bekleyen sürücülerin ihbarı üzerine trafik ekipleri olay yerine geldi.

Trafik polisleri hatalı park eden araçlara para cezası uygularken, otobüsün dubaların üzerinden geçerek yoluna devam etmesini istedi.

"BEN KENDİ ELİMLE TAKTIM, EZEMEZSİNİZ"

Bu sırada caddede iş yeri bulunan bir kadın, tepki göstererek dubaların ezilmemesini, bunun yerine park halindeki araçların kaldırılmasını istedi.

Dubaların caddeye konulmasını sağlayan bir esnaf, "Dubaların ezilmesine asla izin vermiyorum. Belediye başkanı gelsin buranın durumunu görsün. O dubaları ben kendi elimle taktım, o dubaları ezemezsiniz. Bir aydır belediyeye o dubaları taktıramadım." diyerek tepki gösterdi.

DUBALARI EZEREK YOLUNA DEVAM ETTİ

Otomobilinden inen bir kadın ise, araçta hasta bulunduğunu belirterek yolun açılmasını istedi.

Yapılan manevralar da otobüsün geçişini sağlayamadı. Bunun üzerine İETT otobüsü şoförü dubaları ezerek yoluna devam edince trafik yoğunluğu da normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)