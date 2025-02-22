İstanbul'da ev arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

İHA

Kan donduran cinayetin adresi İstanbul..

Saat 03.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Sera Konutları'nda yaşanan olayda, aynı evde yaşadığı öğrenilen K.G. ve S.H. isimli şahısların arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma kavgaya dönünce K.G., ev arkadaşı S.H.'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, S.H. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan K.G. isimli şahsın ev arkadaşını bıçakladığı bıçağı camdan aşağıya attığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bıçağı bulmak için binanın çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili K.G. ve o esnada dairede bulunduğu tespit edilen R.R., S.N., N.A. ve A.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.