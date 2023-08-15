İstanbul'da ev sahibi ile yüksek zammı kabul etmeyen kiracının kavgası kamerada Sultanbeyli ilçesinde ev sahibiyle kiracı arasında zam oranıyla ilgili çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahallelinin müdahale ettiği ve polis ekiplerinin karıştığı kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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DHA

Son yıllarda Türkiye'nin en önemli konularından biri de konut kiraları.

Giderek yükselen ev fiyatları, konut sahiplerini harekete geçiriyor.

Bu süreçte kimi zaman ev sahipleri kimi zaman da kiracılar büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Bunun önüne geçilmesi için zam oranına yüzde 25 sınırı getirildi.

Ancak yeterli olmadı... Kanunu dinlemeyen ev sahipleri, fahiş kira artışlarını sürdürüyor. Kiracılar ise haklarını savununca kavgalar da beraberinde geliyor.

Kiracı zam oranına itiraz etti

Bu kez olayın adresi İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi.

Akşam saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, ev sahibi kiracının kaldığı eve gelerek zam oranıyla ilgili görüşmek istediğini söyledi.

Kiracı ile görüşen ev sahibi, kira ücretine yüksek oranda zam talebinde bulundu. Kiracı ise bu artışın kanunen yüzde 25 oranını geçemeyeceğini belirterek itiraz etti.

Kavga sokağa taştı

Tartışma bir süre sonra kavga dönüştü. Sokağa taşınan kavgaya önce çevre sakinleri sonra da olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, kavga eden tarafları Fatih Polis Merkezi'ne götürdü. Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı.