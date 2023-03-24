İstanbul'da ev sahibini öldüren sanığa tahrik indirimi Tartıştığı ev sahibini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hamza Çıkrıkçı, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan takdiri indirim de uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kurbanın yakınları karara tepki gösterdi.

DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hamza Çıkrıkçı, 13 Haziran 2022'de evin kontratının sona erdiği gün tartıştığı ev sahibi Şenel Tombul'u silahla vurarak öldürdü.

Tutuklanarak hakkında dava açılan sanık Hamza Çıkrıkçı önceki savunmasında, "O gün kira kontratın son günü olduğunu bilmiyordum. Oğlu 'Bugün son gün boşaltman gerekiyor' dedi. Ben de 'Nereye boşaltayım' dedim. Daha sonra babası Şenel Tombul aşağı indi.

Küfür etmeye başladı. 'Sen çıkacaksın bu evden' dedi. Ben de 'Beni ilgilendirmiyor depozitom var' dedim. 'Eşyanı kapının önüne koy' dedi. Oğluyla üzerime yürüdüler küfürler savurdular. O sırada içeride misafirim vardı.

Evden çıkınca kapı açık kaldı. Sonra içeriye sanırım üst komşulardan biri girdi. Elinde bir cisim vardı. Koltuğun kenarın silahım vardı onu aldım. Evden çıksın diye ateş ettim. Panikledim nereye ateş ettiğimi bilmiyorum. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamza Çıkrıkçı getirilirken, öldürülen Şenel Tombul'un eşi Hatice Tombul ve oğlu Mehmet Tombul katıldı.

Tahliye etmeyince tartışma yaşandı

Davanın bir önceki celsesinde açıklanan mütalaada, sanık Hamza Çıkrıkçı'nın maktulün evinde kiracı olduğuna ve daha önceden sanıkla maktul arasında evin tahliyesi ve evde yabancı uyruklu kadınların kalmasına ilişkin tartışmalar yaşandığı belirtildi.

Evde yabancı uyruklu kadınların kalmasına yönelik komşuların rahatsız olduğuna yer verilen mütalaada, sanığın kontrat süresinin de dolmasına rağmen evi tahliye etmemesi nedeniyle tartışma yaşandığı anlatıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şenel Tombul evden çıkmak üzereyken sanık tarafından kurşunlanarak öldürüldüğü kaydedildi. Mütalaada, sanık Çıkrıkçı'nın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"En ağır şekilde cezalandırılsın"

Mütalaaya karşı söz verilen şikayetçi Hatice Tombul, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Şikayetçilerin avukatı Muhammet Hanefi Öztürk ise sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

"Öldürme kastın yoktu"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Hamza Çıkrıkçı, "Öldürme gibi bir kastım yoktu. O anda maktulün elinden bir şey çıkacak diye korktum. 14 yaşından beri dışarılarda yaşıyorum, çok pişmanım" dedi.

Haksız tahrik indirimi

Mahkeme heyeti, sanığı "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "Haksız tahrik" indirimi uygulayarak bu cezayı 18 yıl hapse indirdi. Takdiri indirim de uygulayan heyet, sanığı netice olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanığı "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında şikayetçilere karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Yakınlarından karara tepki

Duruşma sonrası karara tepki gösteren öldürülen Şenel Tombul'un oğlu Mehmet Tombul, "Can almanın cezası 15 yıl mı? Bu nasıl adalet, yazıklar olsun. Şu Adalet Sarayı'na bakın, 15 yıl veriyorlar. Yazıklar olsun. Adam öldürmenin cezası bu ülkede 15 yıl, tüm basın burada duysun. Babamı öldürüyor, diğer ikisinin üzerine de ateş açıyor, buna 15 yıl verdi, haksız tahrik verdi. Bu ülkede adalet bitmiş. Ben de öldüreyim bu şahsı, bana da 15 yıl versinler. Hepiniz şahit olun" diyerek karara tepki gösterdi.