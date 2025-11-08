İstanbul'da evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi 305. Sokak'ta bulunan dairede Figen Genç, eşiyle birlikte bozulan çamaşır makinasının yerine yenisi almak için evden çıktı.

Kısa süre sonra binaya 2 kadın geldi.

Kadınlardan biri 3'üncü katta bulunan dairenin kapısını açarken bir diğeri bina girişinde gözcülük yapmaya başladı.

Yaklaşık 15 dakika sonra 2 şüpheli binadan yüzlerini kapatarak uzaklaştı.

ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI

Evlerine gelen Figen Genç, ziynet eşyalarının bulunduğu kutuları açtığı sırada takıların yerinde olmadığını fark ederek polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında 100 bin lira nakit ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyanın çalındığı belirlendi. Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

"HİÇ İZ YOKTU"

Ev sahibi Figen Genç, "Çarşamba günü oldu saat 13.10 sıralarında eşimle birlikte bozulan çamaşır makinesi yerine yenisini almak için evden çıktı. Yaklaşık 1 saat dışarıda durduk, alışverişimiz bittiği gibi hızlıca eve geldik.

Eve geldiğimizde, çıkarken kapıyı iki kere kilitlediğimi bildiğim için kapıyı tekrardan iki kere açtım. Hiç iz yoktu tepki yoktu, içeri girdik eşim televizyon izlemeye başladı, ben de sağı solu toplamaya başladım. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra küpelerimi çıkarayım dedim çekmeceme gittiğimde takılarım yerinde yoktu.

Sonra çekmecemin karıştırılmış olduğunu hissettim. Dolabıma yöneldiğimde ziynet eşyalarımın hepsinin gittiğini, nakit 100 bin liranın alındığını görünce şoka girdik. Sonrasında polisleri aradık geldiler, parmak izleri alındı. Kamera kayıtlarını polise verdik." dedi.