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İstanbul'da bekara ev veren emlakçıya satırla saldırdı

İstanbul'da bekara ev veren emlakçıya satırla saldırdı Bekara ev veren emlakçıyla tartışan bir kişi sokak ortasında satırla saldırırken kavgada iki kişi de yaralandı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.