İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında yeni bir kiralık daire sorunu yaşandı..
Ergin Bayram, üst katının bekara verilmesinden rahatsız oldu.
Kaplan, daireyi kiraya veren aynı sitenin giriş katında ofisi bulunan emlakçı Orhan Kaplan ile tartıştı.
Bayram daha sonra eline satır alarak emlakçı ofisini basarak Kaplan'a satırla saldırdı. İkili arasındaki kavga dışarıya taştı.
Yoldan geçen vatandaşın elinden satır aldı
Kavgada satırlı saldırgan Ergin Bayram kolunda, Orhan Kaplan ise başından yaralandı.
Sokaktan geçen bir kişinin Bayram'ın elindeki satırı almasıyla taraflar birbirinden ayrılırken, Ergin Bayram kanayan kolunu tutarak olay yerinden uzaklaştı.
Orhan Kaplan ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Satırlı saldırgan çocuklarıyla kaçtı
Olaydan sonra konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, hayati tehlikesi bulunduğu için Orhan Kaplan'ın ifadesini alamadı.
Kaplan'ın hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli Ergin Bayram'ın ise eşini ve çocuğunu alarak kaçtığı öğrenildi.
Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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