İstanbul'da eve giren hırsızların o anları kamerada Birinci kattaki dairede ikinci kez yaşanan hırsızlık olayında, şüpheliler 2 cep telefonu ve içinde para bulunan sırt çantasını çaldı. Hırsızlık anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

Cuma günü saat 00.00 sıralarında 2 katlı binanın birinci katı, hedef oldu.

Sokağa gelen iki şüpheli bir daireyi gözlerine kestirdi. Ardından şüphelilerden biri, tırmanarak açık olan pencereden içeri girdi.

Çaldığı çantayı arkadaşına verdi

Şüpheli, girdiği odadan şarjda bulunan 2 cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan çantayı alarak aşağı indi ve evden aldığı eşyaları bekleyen arkadaşına verdi.

Ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Şikayetçi olmadılar

Sabah uyandıklarında olayı fark eden ev sakinleri, polise şikayette bulunmazken daha önce de evlerinden telefon çalındığını söyledi.

Hırsızlık anı ise o sırada balkonda bulunan komşularının cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Sabah namaz için uyandığımda telefonu bulamadım"

Mağdur Muhammet Sibaytuel, "Biz gece uyuduğumuz sırada hırsız eve girmiş pencereden. İki telefon, bir de çanta almış. Sabah namaz için uyandığımda telefonu bulamadım. Biz evde 3 kişi yaşıyoruz." dedi.

"Daha önce de hırsızlık yaşandı bu evde"

Emrah Yentur ise, "Pencereden girmişler içeri, telefon ve içinde bir miktar para olan çantayı almışlar götürmüşler. Arkadaşlarım mağdur. Arkadaşların telefonu gitmiş. Polise gitmemişler. Daha önce de hırsızlık yaşandı bu evde, telefon çalmışlardı yine." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)