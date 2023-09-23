İstanbul'da evine girmeye çalışan kadını taciz eden şüpheli yakalandı İstanbul Şişli'de kızını bakımevine bırakan bir kadın evine dönerken apartmana gireceği sırada arkasından yaklaşan bir kişi tarafından taciz edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'da bir kadın evine girerken dehşeti yaşadı.. Şişli ilçesi Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.Y.D. isimli kadın, küçük yaştaki kızını gündüz bakım evine bıraktı. E.Y.D., daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Evinin olduğu binanın kapısına gelen E.Y.D., kapıyı açıp apartmana girdi. Evinin kapısını açarken tacize uğradı E.Y.D., tam dairesinin kapısını açmak üzereyken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından taciz edildi. E.Y.D., tacizcinin eline vurunca şüpheli kaçarak apartmandan çıktı. Olaydan sonra mağdur olan E.Y.D, polise giderek şikayetçi oldu. Polis kameralardan tacizciyi tespit etti Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin eşkal bilgilerinden Ö.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alındı Ekipler Ö.S.'yi Feriköy Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Ö.S.'nin olaydan önce yolda yürüdüğü ve olaydan sonra koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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