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    İstanbul'da evini ateşe veren genç balkondan atladı

    Evini ateşe verdikten sonra balkondan atlayan 28 yaşındaki gencin hayatını şişme yatağın konumunu son anda değiştiren itfaiye eri kurtardı.
    • 16.07.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 13:28
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    İstanbul'da evini ateşe veren genç balkondan atladı

    İstanbul'un Şişli ilçesi İzzetpaşa Mahallesi'nde uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 28 yaşındaki Niyazi Akşahin, bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı.

    Annesinin boğazını sıkarak ölümle tehdit etiği öne sürülen Akşahin, daha sonra evi yakmak istedi. Bunun üzerine anne ile babası polis merkezine giderek oğulları hakkında şikayette bulundu.

    Ailenin şikayetinin ardından polis Niyazi Akşahin'i gözaltına almak için bulunduğu adrese geldi.

    DHA'nın haberine göre polisi gören Akşahin, dairenin kapısını kilitledikten sonra evdeki eşyalara zarar vermeye başladı.

    İtfaiye şişme yatak açtı

    Polis ve komşularının ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye çalışanları, Niyazi Akşahin'in atlayabileceği ihtimaline karşı sokağa şişme yatağı açtı.

    Evden dumanlar yükseldiğini gören polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla daire kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada, Niyazi Akşahin polise yakalanmamak için 3'üncü kattaki dairelerinin balkonundan aşağı atladı.

    İstanbul'da evini ateşe veren genç balkondan atladı VİDEO

    Son anda yatağın konumunu değiştirdi

    Akşahin'in sokağa düşeceğini fark eden bir itfaiye eri açtığı şişme yatağını son anda düşeceği yöne doğru çekti.

    Niyazi Akşahin, itfaiye erinin son anda yaptığı hamleyle şişme yatağa düştü. Gözaltına alınan Akşahin, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Niyazi Akşahin'in, balkondan atladığı ve itfaiye erinin son andaki hamlesi sayesinde olası bir ölümden döndüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

    İstanbul da evini ateşe veren genç balkondan atladı #1

    "Zeki bir çocuk ama sorunlar yaşıyor"

    Niyazi Akşahin'in çocukluğunda spor hocalığını da yapan komşusu Halil Durna, "Geçen sene de aynı olay yaşanmıştı. Önceki senelerde annesiyle ilgili bir sorun yarattı. Geçen sene atlamamıştı. Özel Harekat gelip yakalamıştı. Bugün, polis ön taraftan baskı yapınca, o da yakalanmamak için arka balkondan, itfaiyenin kurduğu çadıra atladı.

    Polisten izin alarak kapıdan girip kendisiyle konuşmak istedim. İçeri gireceğim sırada, balkondan atladı. Aslında çok efendi, dürüst, delikanlı bir çocuk. Aile içi bir sorunu mu var, bilmiyorum. Üniversite mezunu, çok zeki bir çocuk ama kendi kendine birtakım sorunlar yaratıyor. Doktora gidip ilaç almasına rağmen bazen aşırı stresli oluyor ve bu tip olaylara meydan veriyor" dedi.

    İstanbul da evini ateşe veren genç balkondan atladı #2

    "Geçen senelerde yine yapmıştı"

    Erkan Akdere, "Akıl sağlığı yerinde olmayan bir arkadaş, evi yakmış. Annesine zarar vermeye kalkmış. Geçen senelerde yine yapmıştı. Bir sıkıntıları var herhalde. Evi ateşi verip aşağı atladı. İtfaiyeci kurtardı.

    Tek başına, şişme hava yastığını kenarından çekerek tam köşeye düşmesini engelledi. Yakalayıp kelepçelediler, götürdüler. Herhangi bir yerine bir şey olmadı. Ambulansa bindirdiler" diye konuştu.

    Ailesi tarafından daha önce 7 kez hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Niyazi Akşahin geçen yıl mart ayında da benzer bir olay gerçekleştirmişti.

    Ailesiyle tartışan Niyazi Akşahin, intihar amacıyla balkona çıkarak, "Burayı patlatacağım. TSK gelecek, Jandarma helikopteri gelecek, askeriye gelecek, ben aşağıya inmem" şeklinde sözler sarf etmişti.

    Akşahin, olay yerine gelen Özel Harekat Polislerini görünce balkondan inmişti.

    İstanbul da evini ateşe veren genç balkondan atladı #3

    İstanbul da evini ateşe veren genç balkondan atladı #4

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    İstanbul da evini ateşe veren genç balkondan atladı #6

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