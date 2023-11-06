İstanbul'da fatura dolandırıcılığı! Ödemeleri toplayıp kaçtılar Arnavutköy’de ödeme yaptıkları fatura ödeme merkezi el değiştiren mahalleli, dolandırıldı. Dolandırıldıklarını anlayan mahalleli, polise başvurdu.

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DHA

İstanbul Arnavutköy'de ilginç bir olay meydana geldi...

Arnavutköy’de Merkez Mahallesi'nde yaşayanların evlerine faturalarının ödenmediğine dair bilgi kağıtları geldi.

Bunun üzerine şoke olan mahalle sakinleri, fatura merkezinin de kapalı olduğunu fark etti.

Ödeme merkezi sahibine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise haber verdi. Mahalle sakinleri, karakola giderek şikayetçi oldu.

Fatura ödeme merkezi el değiştirdi

Yıllardır aynı ödeme merkezinde faturalarını ödediklerini ve bir sorun yaşamadıklarını söyleyen mağdurlar, yaklaşık 2 ay önce fatura ödeme merkezinin el değiştirdiğini ve o tarihten sonra ödediklerini zannettikleri faturaların aslında ödenmediğini öğrendi.

"Bu kadar insan ne yapsın?"

Sabah saatlerinde ödeme merkezi önünde toplanan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca akraba ve komşularına haber verdi. Aynı fatura ödeme merkezine ödeme yapan çok sayıda kişi de merkez önünde toplandı. Kepenkleri kapalı olan ödeme merkeziyle karşılaşan bir mahalleli, "Dolandırıldık. Ben kendimi bildim bileli ödemelerimi burada yapıyorum. Devrediyor bu arkadaş ondan sonra da bu hale geldi. Bir kadın ağlıyordu. '200 lirayı bir daha nasıl ödeyeceğim?' diyordu. Benim gücüm var ödeyeceğim ama bu kadar insan ne yapsın?" diye sordu.

"Bunun hesabını kime soracağız"

Kolay ödeme tabelası bulunan iş yerine gelen bir başka vatandaş ise "Yatırdık gittik. Bize faturadan ceza geldi. Uyarı geldi. Cumartesi günü geldim ben buraya, adam yatırdım dedi. Buradan giderken gördük." dedi. Faturasını aynı ödeme merkezine yatıran bir başka vatandaş ise, "Sürekli burada ödüyorduk. Burası garanti diye. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. 365 lira ödedim." diye konuştu.

Bir başka mağdur ise "Ben iki hafta önce faturalarımı ödedim Bana elektrikçi, 'Bu faturanız ödenmedi.' dedi." diye konuştu.

Mağdur bir başka vatandaş ise "İki gün önce mesaj geldi ' Elektriğiniz 5 gün içinde kesilecek' diye. Olacak şey değil dedim. Geldim buraya baktım beyefendi buradaydı. Bilgisayara baktım geri geldim 10 dakika içinde kayboldu gitti cumartesi günü. Cumartesi'den beri mağduruz ." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)