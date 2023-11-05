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İstanbul'da feci kaza: Motosikletler birbirine girdi

İstanbul'da feci kaza: Motosikletler birbirine girdi Kırmızı ışıkta durmayan motosiklet sürücüsü, yan yoldan hızla gelen başka bir motosiklet ile çarpıştı. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.