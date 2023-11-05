İHA
İstanbul Ataşehir'de korkunç bir kaza yaşandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Kırmızı ışıkta durmadı
Bir motosiklet, kırmızı ışık yanmasına rağmen kural ihlali yaparak yola atladı.
Aynı zamanda yeşil ışığın yandığı esnada yan yol trafik akışına müsait durumdaydı.
O esnada söz konusu motosiklet, yan yoldan gelen başka bir motosiklet ile şiddetli bir şekilde çarpıştı.
Sürücüler tedavi altında
Yola fırlayan motosiklet sürücülerinin yardımına çevredeki yolcular koştu.
Kazanın ardından yaralanan sürücüler tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.
O anlar kamerada
O anlar trafik ışıklarında bekleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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