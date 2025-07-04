İstanbul'da feci trafik kazası: 1 ölü

İstanbul'da feci kaza....

Sabah saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde seyreden bir otomobil sürücüsü, Hadımköy mevkii sapağına girmek için manevra yaptı.

Bu sırada o bölgede ilerleyen motosiklet sürücüsü İlhan Göktaş, otomobille çarpıştı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle motosikletli İlhan Göktaş, metrelerce sürüklenerek emniyet şeridinde durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet sürücüsü İlhan Göktaş'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Göktaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü ise ifade için karakola götürüldü.