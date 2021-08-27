Yüzme yarışması esnasında suya atladıktan hemen sonra fenalaşan Rus yüzücünün yardımına itfaiye ekipleri koştu. Sporcunun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması kulaçlar Kanlıca’dan Kuruçeşme’ye atıldı. 33’üncüsü düzenlenen yarışa, 55 ülkeden 2 bin 465 sporcu katıldı.

6,5 kilometrelik yarış, Anadolu Yakası’nda Kanlıca İskelesi’nden başlayarak Avrupa Yakası Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda sona erdi.



Yarış startının verilmesinin ardından suya atlayan Rus sporcu ise birkaç kulaç attıktan sonra fenalaştı.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

O esnada tedbir amacıyla orada bulunan İtfaiye Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri fenalık geçiren Rus sporcuya müdahale etti.

Sporcunun kurtarılma anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul'da fenalaşan Rus yüzücünün kurtarıldığı anlar ViDEO













