İHA
İstanbul 14.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda “Yakışıklı güvenlik” olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve “Xorto” adıyla tanınan Burak Taşkıran’nın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı.
Fenomenlerin kavgasında ortalık karıştı
İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sopalarla birbirine saldırdılar
Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.
1 kişi yaralandı
Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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