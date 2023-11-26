İstanbul'da FETÖ operasyonu! Firari özel kalem müdürü yakalandı Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Şırnak Üniversitesi Eski Özel Kalem Müdürü Bedirhan Önem’in adresine baskın yapıldı. Yakalanan Önem, çıkarıldığını mahkemece tutuklandı.

DHA

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri hain terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarına geçit vermiyor.

Firari olan birçok isim yakalanarak adalete teslim edilirken, aranması olanlar için de çalışmalar sürüyor.

Firari FETÖ'cünün adresi belirlendi

Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şırnak Üniversitesi Eski Özel Kalem Müdürü Bedirhan Önem’in adresini belirledi.

Güngören’deki adrese yapışan operasyonda Önem, gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bedirhan Önem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bedirhan Önem’in Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'i ölümle tehdit ettiğine dair hakkında şikayet olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)