İstanbul'da film gibi kovalamaca kamerada

Polisten kaçmaya başlayan lüks otomobildeki şüpheliler, nefes kesen kovalamacanın ardından D-100 Karayolu'nda yol kesilip, havaya ateş açılarak durduruldu.

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılan lüks otomobil, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Polis ekipleri de aracın ilerlediği güzergahta önlem aldı. Polisin 'dur' ikazlarına aldırmayan ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, yoluna devam etti.

D-100 KARAYOLU’NDA ÖNLEM

Bir süre polisin kovaladığı otomobil, D-100 Karayolu'na çıkarak Edirne istikametinde ilerledi. Bölge trafik polisleri de şüpheli aracı görünce peşine takıldı. Bu sırada aynı güzergahta önlem alan polis ekipleri, Sefaköy rampasında yolu kesti. Şüphelilerin bulunduğu araç, trafiğe takılınca sürücü otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.

D-100'de kovalamaca, karakolda bitti İZLE

İKİSİ DE YAKALANDI

Trafik polisleri de kaçan sürücünün durması için havaya uyarı ateşi açtı. Polislerden biri sürücünün peşinden koşarak yakalarken, diğer polis ise otomobilin içindeki ikinci şüpheliyi yakaladı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Polisin ilk incelemesinde aracı kullanan şüphelinin Batuhan E. (20), yanındaki arkadaşının ise Yakup Y. olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı GBT sorgusunda şüphelilerin önceden bir polisin evine hırsızlık amaçlı girdikleri ve evden polise ait silahı çaldıkları, 20 ayrı hırsızlık suçundan daha kayıtlarının olduğu belirlendi.

CİNAYETE TEŞEBBÜSLERİ BİLE VAR

Ayrıca şüphelilerin cinayete teşebbüs ile adam yaralamadan arandıkları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması, çok yönlü olarak devam ediyor.