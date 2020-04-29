Koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Şüpheli kişi, bir görevlinin burunu kırdı,

İstanbul Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olarak çalışan ve koronavirüs salgını nedeniyle Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli A.I. ve B.A. ile kurumun şoförü filyasyon için evlere giderken, bir kişi ile yol verme tartışması yaşadı.

İddiaya göre bu kişinin şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye, doktorlar da dahil oldu.

GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi, birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da filyasyon ekibine saldırı VİDEO

"DOKTOR 'NİYETLİYİM' DEYİP ELİNİ KALDIRMADI"

Kavgaya şahit olan sokak sakinlerinden Metin Öztekin, "Olaya biraz geç kaldık. Sağlık çalışanına acıdım, ağzı yüzü kan içerisindeydi. Doktor 'niyetliyim' diyerek kendisine saldıran kişiye, elini bile kaldırmadı. Saldırgan tek başınaydı, diğer araçta doktor, hemşire ve şoför vardı. Saldırgan ikinci kez geldi, yine doktora saldırdı sonra bırakıp gitti." dedi.

"KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI"

Olaya evinin penceresinden şahit olan Zekiye Tilbeç, "Sağlık memurlarının üzerinde tulum vardı, arabanın çevresinde kaçmaya çalışıyorlardı. O sırada doktorun burnunun kırıldığını duydum. Sonrasında kaçmışlar." diye konuştu.