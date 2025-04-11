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İHA

İstanbul Beyoğlu Karaköy’de sabaha karşı iş yerinden çıkan fırın çalışanı Bişar T., dışarıda beklediği sırada yanına yaklaşan 3 şüpheli kendisinden para istedi.

Bişar T., para vermek istememesi üzerine 3 şüpheli tarafından darbedildi.

Bişar T.’yi cadde ortasında tekme tokat döven 3 şüpheli, bin 600 lirasını da gasbettikten sonra kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından Bişar T.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Güven Timleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 50 farklı kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin M.S., B.H. ve M.N. olduklarını tespit etti.

Devam eden çalışmalarda M.S. Esenyurt’ta, B.H. Sultangazi’de, M.N. ise Bağcılar’da yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 3 şüphelinin poliste toplamda 4 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'Gasp' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.