İstanbul'da fırtına başladı: Ağaç, otomobilin üzerine devrildi

DHA
İstanbul'da AKOM uyarısı ile beklenen fırtına ve yağış etkili olmaya başladı.
İstanbul Valiliği de gün içerisinde öğleden sonra şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.
Öğlen saat 14.30 sıralarında sağanak yağış ve şiddetli rüzgar kent genelinde etkisini göstermeye başladı.
Ağaç, otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkili olduğu Bakırköy Ataköy'de Adnan Kahveci Bulvarı'nda orta refüjdeki ağaç, caddede ilerleyen otomobilin üzerine devrildi.
Caddede trafik oluştu
Ağaç otomobilin şoför kısmının bulunduğu bölümdeki cama zarar verdi.
Otomobilde hasar oluştuğu görüldü. Olay nedeniyle caddede trafik oluştu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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