İstanbul'da fırtınadan geri kalanlar! Pendik'te 4 balıkçı teknesi battı Pendik sahilinde etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, balıkçı teknelerinden dördü fırtınaya dayanamayarak parçalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış ve fırtına etkili oldu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ardından özellikle Pendik'te etkili olan fırtına, sahil kesiminde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sahilde bulunan balıkçı teknelerinden 4'ü fırtınaya dayanamayarak battı. Bir balıkçı teknesi ise ipinden kurtularak kayalıklara vurdu.

Kayalıklara vuran tekneler hurdaya döndü

Kayalıklara vuran teknenin parçalandığı gözlendi. Kayalıklara yakın alanda kıyıda bekleyen tekneler ise kuvvetli rüzgarın ve dalgaların dinmesini bekledi.

"4 tane tekneyi açığa aldık"

Olayla ilgili konuşan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Ethem Gürdağ, "Buraya bir barınak yapılacak, yıllardır bekliyoruz. Şu anda dört tane teknemiz battı. Zarar görmeyen teknemiz kalmadı. Teknelerimizin her tarafı kırıldı. Teknelerimiz liman müdürlüğüne kayıtlı, müracaatlarımızı da yaptık.

Teknelerimizi marinaya çekiyoruz fakat marina bizi kabul etmiyor. Sabah saatlerinden beri arkadaşlarımızla burada nöbetçiyiz. 4 tane teknemizi açığa aldık. Arkadaşlarımız teknelerini kurtarmaya çalışıyor. Dört tane teknemiz zarar gördü, bir tanesi benim teknem." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)