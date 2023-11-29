İHA
Geçtiğimiz haftadan bu yana yurt genelinde yağış ve fırtına etkili oluyor.
Bu kapsamda İstanbul için Valilik ve AKOM tarafından uyarı yapıldı.
Ardından dün akşam kentte fırtına yüzünü göstermeye başladı. Devam eden şiddetli rüzgar, yayalar kadar sürücülere de zor anlar yaşatıyor.
Sürücüler motorkuyenin yardımına yetişti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde olan moto kuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Rüzgar nedeniyle düşmemek için büyük çaba sarf eden kuryelerin yardımına sürücüler yetişti.
Kalkan oldu
Köprüden geçen ticari araç sürücüsü, kuryeyi yanına alarak rüzgarın etkisini azalttı.
Moto kurye, ticari araç sürücüsü sayesinde savrulmaktan ve düşmekten kurtuldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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