İstanbul'da fuhuş cinayeti! Doktorun otel odasında öldürüldüğü anlar kamerada Dr. İbrahim Karahan'ın para karşılığı birlikte olduğu ve 100 TL eksik ödeme yaptığı Dılnoza Bayramova'nın erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay tarafından vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi korkunç bir cinayete sahne oldu.

Dilnoza Bayramova ile para karşılığı birlikte olmak için otele giden Doktor İbrahim Karahan, daha sonra otele gelen Bayramova'nın arkadaşı Ali Asker Kıtay tarafından silahla vurularak öldürüldü.

100 TL eksik ödemeye kurşun

Polis tarafından gözaltına alınan Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattığını söyledi.

Kıtay ise ifadesinde, bacağına ateş etmek istediğini ve yanlışlıkla karnından vurduğunu söyledi.

İkisi de tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan Bayramova ve Kıtay, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Bayramova ve Kıtay cezaevine gönderildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelinin otel görevlisiyle odaya çıktığı, elinde silahla odaya girdiği, cinayeti işledikten sonra Bayramova ile birlikte kaçtığı görülüyor.