Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da Galatasaraylı baba ve kıza saldıran 3 holigan tutuklandı

İstanbul'da Galatasaraylı baba ve kıza saldıran 3 holigan tutuklandı Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından salon önünde baba ile kızına saldırarak ellerindeki pankart ve bayrakları alan şüphelilerden 3'ü cezaevine gönderildi.