Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan holigan saldırısında yeni bir gelişme oldu.
Kadıköy Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Mart akşamı oynanan Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından saldırı yaşandı.
Baba ve kızına saldırdılar
Tribünde maçı izledikten sonra salondan ayrılan Galatasaray taraftarı Uğur İris ve kızı Nil İris'e, salon dışında bekleyen şüpheliler saldırdı.
Baba ve kızın elindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler, küçük kıza tekme attı.
Saldırganların suç kayıtları çıktı
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı örgütlediği belirlenen H.B.A. ve M.B.Ö. ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E.'yi yakaladı.
Yapılan sorgulamalarda, Y.B.'nin 'Mala zarar vermek suçundan', M.B.Ö. 'nün dolandırıcılık suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.
4 kişi serbest kaldı
"Yağma- Kasten Yaralama - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.A.(28), M.T.P.(20), M.B.Ö.(25), M.Ö.(17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklandılar
Y.B.(21), A.Y.(19), S.K.E.(19), tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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