İstanbul'da gasbettiği engelli adam şikayetçi olunca benzin döküp yakmıştı: Yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da duyma ve konuşma engelli 38 yaşındaki Ahmet Sanduvaç'ın telefonu, 19 yaşındaki Ö.A. tarafından çalındı.

Sanduvaç, telefonunun çalınması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

ENGELLİ ADAMA BENZİN DÖKÜP, YAKTI

Şikayetin ardından Ö.A., 9 Haziran'da Sanduvaç'ın metro durağında karşısına çıktı.

Şikayeti geri çekmesi için tehdit ettikten sonra 'Telefonunu vereceğim gel' diyerek kandırdığı Sanduvaç'ı boş araziye götüren Ö.A., engelli vatandaşın üzerine benzin dökerek yaktıktan sonra hızla kaçtı.

ÇEVREDEKİLER KOVALARLA SU DÖKTÜ

Çevredeki vatandaşlar, yanan Sanduvaç'ı görünce kovalarla su döktü.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan Ahmet Sanduvaç, yarı çıplak bir şekilde evine geldi.

1 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Şoke olan aile, Sanduvaç'ı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Ahmet Sanduvaç, hastanede yaklaşık 1 ay tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Tedavisine evde devam edilen Ahmet Sanduvaç'ın iki kolunu da bir daha kullanamama ihtimali olduğu öğrenildi.

Şüpheli ise, öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AİLESİNİ DE TEHDİT ETTİ

Öte yandan, Ahmet Sanduvaç'ın yandıktan sonra yarı çıplak halde evine geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin amcasının, Sanduvaç Ailesi'ni tehdit ettiği anlar da kameraya yansıdı.

"BİR MEMUR, 'Ö. BUNU YAPMAZ' DEDİ"

Telefonunu çalan şüpheli tarafından benzin dökülüp yakılan engelli vatandaşın babası Mehmet Nuri Sanduvaç, şunları söyledi:

Olay ilk telefonla başladı. Telefon olayı bayram öncesi Haziran'ın 5'inde oldu. Saat 23.30 sıralarında Ö.A. dediğimiz kişi, elinden zorla telefonu alıp götürüyor. Durumdan sonra Ahmet karakola gidiyor. Karakolda da hırsızlığı anlatıyor ve beni aradılar. 'Bir gelir misiniz' dediler, ben de gittim. Bir memur, 'Ö. bunu yapmaz' dedi. Çocuğun babası, ben ve Ahmet ile iki memur arkadaşla birlikteydik. Bu beni üzüntüye soktu.

"AHMET'İN ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ"

Şüphelinin oğlunun üzerine benzin döküp yaktığını söyleyen baba Sanduvaç, şöyle konuştu:

Olaydan sonra metronun çıkışında Ahmet'i çeviriyor. ‘Beni neden şikayet ettin, şikayetini geri çek' diye zorbalıyor. Daha sonra kenara, kameraların görmediği bir köşeye alıyor. Ahmet'in üzerine benzin döküyor. Benzini nasıl, nereden tedarik etti, bu da muamma zaten.



Etraftaki duyarlı insanlar, esnaflar üzerine kovalarla soğuk su dökmüşler. Yandıktan sonra biz tekrar tehdit almaya başladık. Amcası gelip kendi binamızın kapısının önünde oturan hanımlarımıza, kızlarımıza ağza alınmayacak kelimeler, mahrem dışı davranışlarda bulunmuş, insancıl olmayan davranış sergilemiş. Tehdit edip tükürmüş, ağır sözcükler kullanıp gitmiştir. Korku mu veriyorlar anlamadık.

"22 GÜN YOĞUN BAKIM SÜRECİ GEÇİRDİ"

Oğlunun 22 gün yoğun bakımda kaldığını ifade eden baba Sanduvaç, şu ifadeleri kullandı: