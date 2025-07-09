İstanbul'da gece kulübü önünde öldürülen valenin annesinden adalet çağrısı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde 2 şüpheli, Denizköşkler Mahallesi'ndeki pazarcılara bir gece kulübünün adresini sordu.

Adresi öğrenen şüpheliler, Ahmet Kaya Caddesi'ndeki gece kulübüne doğru tabanca ile peş peşe ateş etti.

Şüpheliler kaçarken gece kulübünde vale olarak çalışan Muhammet Subaşı, yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Subaşı, hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Görüntülerde, şüphelilerin otomobil ile iş yerine ateş ettiği anlar yer alıyor. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan Baran R., Baver N., Bilal B., Mert D., Enis T. ve Yunus C. tutuklandı.

Kadın şüpheli ise serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

Muhammet Subaşı cinayeti ile ilgili Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Geçen 23 Haziran'da ilk duruşmaya katılarak oğlunu öldürenlerin cezalandırılmasını isteyen anne Vahide Subaşı, sanıkların suçlamaları kabul etmeyerek tutanaklarda geçen çelişkili ifadeler vermesine tepki gösterdi.

"OĞLUMUN KATİLİNİ BULUN"

Anne Subaşı, "Oğlumun düşmanı yoktu. Cumhurbaşkanı'na, yetkililere sesleniyorum, herkese yalvarıyorum. Oğlumun katilini bulun. Neden oğlum sahipsiz? Katili kim belli değil. Sanıklar hapiste, hepsi çelişkili ifade veriyor. 1 yıl 3 aydır ne gecem ne gündüzüm var. Oğlumdan ne istediler?" dedi.