İstanbul'da gece kulübünün önünde oturan çifte çivili saldırı Genç kadın ve arkadaşı, sokaktaki bankta otururken gece kulübü çalışanlarının "Burada oturamazsın" uyarılarına maruz kalarak, çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dayak yedi.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz gece saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit’te bulunan bir gece kulübündeki sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

29 yaşındaki Yeliz Ö. ve 29 yaşındaki arkadaşı Mehmet İ., sokaktaki bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından sözlü olarak taciz edildi.

İşletme çalışanı 30 yaşındaki Demhat F., ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi.

İşletme çalışanları çifte saldırdı

Yeliz Ö. ve Mehmet İ. uyarıyı dikkate almayınca kalabalıklaşan çalışanlar, çivili sopalarla gelerek çifti tehdit etti.

Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırdı.

Kanlar içinde dehşeti yaşadılar

Sopalı grup, Yeliz Ö. ve Mehmet İ.'yi öldüresiye dövmeye başladı.

Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift olay yerine polis çağırdı ancak saldırganlar koşarak uzaklaştı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Hastanede tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atılırken, vücutlarının çeşitli yerlerinden de yaralandıkları tespit edildi.

Öte yandan olay sırasında saldırganın da kaşının yarıldığı öğrenildi.

Kadının başında şişe patlattılar

Emniyette ifade veren mağdur çift, saldırganların bankta oturmamaları için kendileriyle tartışmaya başladığını, ardından 6-7 kişinin çivili sopalarla kendilerine saldırdığını ve ölümden döndüklerini anlattı.

Saldırganların kendilerini öldürmeye çalıştığını iddia eden Yeliz Ö., başında da şişe patlatıldığını ifade etti.

Çiftin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Olayla ilgili polis ekipleri, Demhat F. ile Yeliz Ö. ve Mehmet İ.’yi tedavilerinin ardından gözaltına aldı.

Emniyete götürülerek ifadeleri alınan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Haklarında “kasten yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlarından adli işlem yapılan taraflar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)