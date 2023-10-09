İstanbul'da gelin almaya giden konvoyda silah sesleri! Sultangazi'de gelin almaya gelen gruptaki bir kişi belinden çıkardığı silahla havaya defalarca ateş etti. İnsan hayatını tehlikeye sokan o anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Asker ve düğün konvoyları sürücüleri çileden çıkarmaya devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde asker konvoyları yasaklanırken, düğün konvoylarının önüne henüz geçilemedi. Gelin alma merasimi gündem oldu Bu kez görüntülerin adresi İstanbul. Sultangazi ilçesinde bir grup, düğün öncesi gelin evine gitmek için konvoy oluşturdu. Ateş açtılar Öğle saatlerinde yaşanan olayda, konvoyla sokağa gelen damadın yakınları ve arkadaşlarının elinde silah olduğu görüldü. Konvoydaki motosikletteki kişi, belinden çıkardığı silahla havaya defalarca ateş etti. Tepki çekti Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Öte yandan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiler de beraberinde geldi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)