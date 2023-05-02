İstanbul'da gelin ve damat tutuşan süsler nedeniyle korku dolu anlar yaşadı İstanbul Şişli'deki bir düğünde meşalelerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle süsler tutuşunca gelin ve damat ölümden döndü.

Dünya evine girmeye hazırlanan çiftin en mutlu günüydü. Tüm gözler onların üzerindeyken el ele, meşaleler eşliğinde, İstanbul'un Şişli ilçesindeki düğün salonunda yürümeye başladılar. Gelin ve damat, unutulmaz pozlar verirken meşaleden sıçrayan kıvılcımla süsler tutuşmaya başladı, bir anda ortalık karıştı. Davetliler panik halinde kaçışırken gelin ve damat da yanmaktan son anda kurtularak korku içinde gelin odasına dönmek zorunda kaldı. Alevler büyümeden söndürülürken düğün kaldığı yerden devam etti.