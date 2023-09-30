İstanbul'da genç avukat çalıştığı plazanın 11'inci katından düştü Stajyer avukat olan genç kız, çalıştığı plazanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın doğum günü olduğu belirlendi.

İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 20.30 sıralarında bir plazada dehşet yaşandı.

Bir hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından aşağı düştü. S

esleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Doğum günü olduğu öğrenildi

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler esnasında stajyer avukat Avcı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi.

Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

"Büyük bir gürültü koptu"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini Serdar Şefik, şunları söyledi:

Evde oturuyorduk, büyük bir gürültü koptu. Sonra komşular aradı. Ambulans ekipleri geldi. Vefat etmiş herhalde Allah ailesine sabır versin.

"Maalesef acı manzarayla karşılaştık"

Bir diğer vatandaş Ahmet Kaymaz ise, şu ifadeleri kullandı:

Biz karşı binada oturuyoruz. Bir ses duyduk, patlama sesi gibi. Hemen cama çıktık, olay yerini gördük. Maalesef acı manzarayla karşılaştık. Üst kattan düştüğünü gördük. Cam sesi geldi. Herhalde bir yere çarpıp tekrar düşüyor. Böyle acı bir olaya şahit olduk maalesef.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)