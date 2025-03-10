İstanbul'da, E5 kara yolu üzerinde Edirne istikametine doğru seyreden bir İETT otobüsü, yolcu almak üzere durakta durdu.
Bu sırada tekrar hareket etmeye başlayan otobüs, aniden geri geri kaymaya başlayınca, arkasında bulunan 34 M 5615 plakalı dolmuşa ve 34 TCV 84 plakalı ticari taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yoldaki refüjü aşan otobüs daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.
OTOBÜSTEKİ YOLCU YARALANDI
Otobüs içerisinde ve dolmuşta bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı.
İETT otobüsünde bulunan bir kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Edirne istikameti ve 2 şerit trafiğe kapatıldı.
Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
"OTOBÜS ARIZALIYMIŞ GALİBA"
Kazaya karışan dolmuş şoförü, yaşananlara ilişkin konuştu.
Şoför, "E-5'de ilerliyordum. Arkadaş arabası arızalıymış her halde geri geri E-5 devam ediyordu. Aracımın sağ arka tarafından vurdu. Ardımdan sarı ticari taksiye vurdu. Peşinden kaldırımdan uçarak E-5 yanlamasına girdi. Bariyerlere vurarak durdu." ifadelerini kullandı.
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