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İstanbul'da girdiği kız yurdunda öğrenciye arkadaşlık teklif etti

İstanbul'da girdiği kız yurdunda öğrenciye arkadaşlık teklif etti Avcılar'da bulunan kız yurduna kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak giren M.K., daha önce takip ettiği kız öğrenciyi bulup, arkadaşlık teklif etti. Genç kızın tepkisi üzerine, güvenlik görevlileri şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.