DHA
İstanbul Avcılar'da kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaştı.
M.K., bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu.
ŞAHSI GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI
Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı.
Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.
ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi.
M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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