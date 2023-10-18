İstanbul'da göçmen denetimi: 63 kaçak yakalandı Kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimde, kimlik ve evrağı olmayan toplam 63 kaçak göçmen yakalanarak il göç idaresine teslim edildi.

DHA Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor. İstanbul Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yabancı Büro ekipleri iş çıkış saatinde dolmuş ve servis araçlarını durdurak kimlik ve evrak kontrolü yaptı. 63 kişi yakalandı Denetimlerde yabancı uyrukluların ülkeye kaçak yollarla gelip gelmedikleri ve pasaport süreleri kontrol edildi. Denetimlerde toplam 63 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlerinin ardından İl göç idaresine teslim edildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)