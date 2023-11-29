İstanbul'da göle dönen yolda vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı Küçükçekmece'de yağmur sonrası göle dönen yolda mahsur kalan iki aracın içindeki 38 kişi, itfaiye ekipleri ve kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor.

Birçok ilçede su baskınları yaşanmaya başladı. Öte yandan araçlar da ilerlemekte güçlük çekince suda mahsur kaldı.

8 kişi mahsur kaldı

Küçükçekmece de su altında kalırken, Kanarya Mezarlığı'na cenaze için gelen midibüsün içindeki 30 kişi ve Halkalı’da çalışan ve Esenyurt’a giden bir servisin içindeki 8 kişi de suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cenaze için gelen 30 kişiyi önce itfaiye aracının üzerine çıkardı.

Kurtarma anları kamerada

İşçilerin bir kısmını ise itfaiye eri sırtında itfaiye aracına taşıdı. Tahliye edilen işçiler, başka bir araçla olay yerinden ayrıldı.

Daha sonra olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesine ait kepçe iş servisini halatla çekip sudan kurtardı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

"Geçerim sandım ama suda kaldı"

İşçi servisi sürücüsü, “Yağmur yağıyordu, geçerim sandım ama suda kaldı. Esenyurt’a gidecektim, arabada benle beraber 8 kişi vardı. İtfaiye kurtardı.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)