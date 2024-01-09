İstanbul'da gündüz vakti ateş yağmuru! Seyir halindeki otomobile... Eyüpsultan’da motosikletli şahıslar, trafikte seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırganların o anları ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da gündüz vakti yaşanan silahlı saldırı, izleyenlerin kanını dondurdu.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir motosikletin üstündeki 2 şüpheli, trafikte seyir halinde olan otomobili takip etmeye başladı.

İçinde 3 kişinin yer aldığı otomobile takip sonrası ateş açan saldırganlar, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Açılan ateş sonucunda sağ arka koltukta oturan Hasan A. yaralandı.

Kurşunların hedefi olan genç kurtuldu

Saldırının gerçekleştiği bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Kurşunların hedefi olan Hasan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aracın dönmesini beklerken...

Motosikletli şüphelilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; seyir halindeki bir otomobilin, önündeki aracın viraj alarak dönmesini beklerken motosikletli şahısların silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri görüldü.

Öte yandan saldırganların, ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden ayrıldıkları da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)