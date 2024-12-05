İstanbul'da gündüz yemek, akşam uyuşturucu satan iş yerine baskın

İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir lokantada, uyuşturucu satıldığı ihbarını alan güvenlik güçleri operasyon için düğmeye bastı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan lokanta çevresinde tedbir alan polis ekipleri, şüpheli şahısları izlemeye başladı.

Bir süre sonra araçla gelen 2 erkek şüpheli şahsın iş yerine girdiği, bir müddet sonra iş yerinden çıkarak araca bindiği görüldü.

Ekipler harekete geçerek arabayı durdurdur ve üst araması gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Şahıslardan birinin üzerinden 6.50 ve 2.35 gr gelen bonzai ele geçirilirken, şahıs muhafaza altına alındı.

İş yeri için arama kararı çıkaran ekipler, iş yerinde 3 şüpheli şahsın olduğunu belirledi. Şahıslardan Kadir Ö. isimli şüphelinin üst aramasında 10 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bayram Y. isimli şahsın üst aramasında 2.09 gr gelen cigaralık diye tabir edilen narkotik madde ele geçirilirken, Şenay H.’nin üst aramasında ise 2 parça halinde 10.44 ve 6.79 gr gelen bonzai ve 1.44 gr gelen cigaralık diye tabir edilen narkotik madde bulundu.

İş yerinde yapılan aramalarda, 187.63, 66.05, 89.74 olmak üzere toplamda 343.42 gr gelen bonzai ve hassas terazi ele geçirildi ve 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden Kadir Ö.(44) hakkında kasten yaralama, mala zarar verme, hakaret, açıktan hırsızlık, oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan toplamda 22 suç kaydı bulunduğu, şüpheli Bayram Y.(56) hakkında hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan toplamda 4 adet suç kaydı bulunduğu, şüpheli Şenay H.(40) hakkında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, şantaj, tehdit, kasten yaralama, hakaret, güveni kötüye kullanma, taksirle yaralama gibi suçlardan 26 adet kaydı olduğu belirlendi.

2 TUTUKLAMA

Şüpheli şahıslar ve iş yerinde ele geçirilen materyaller gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Kadir Ö. Ve Bayram Y. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklandı.

Şüpheli Şenay H. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.