İstanbul'da güvenlik görevlisi adama ve köpeğine saldırdılar Bağcılar'da yabancı uyruklu şüpheliler, gasbetmeye çalıştıkları bir tekstil firmasının güvenlik görevlisi ile bekçi köpeğine taşla ve sopayla saldırarak yaraladı. Güvenlik görevlisi Salih Karabiber hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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İHA

İstanbul Bağcılar'da saat 01.30 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde bir tekstil firmasının önüne gelen yabancı uyruklu kişiler, güvenlik görevlisini gasbetmeye çalıştı.

Güvenlik görevlisinin direnmesi üzerine yabancı uyruklu kişiler, Salih Karabiber(65) ile tartıştıktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdı.

Salih Karabiber, karşılık verdikten sonra gruptakiler firmanın önünden uzaklaştı.

Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra yanlarına arkadaşlarını da alarak tekrar gelen yabancı uyruklu 10 kişi, güvenlik görevlisi ile yanındaki bekçi köpeğine tekrar saldırdı.

65 yaşındaki adama acımasızca saldırdılar

Ellerinde sopalar bulunan saldırganlar, Salih Karabiberi darbetti ve yanındaki köpeğe vurdu.

Saldırganlar bu sırada yerdeki büyük taşları da Karabiber ve köpeğe fırlattı. Güvenlik görevlisi, yanındaki köpekle kendini savunmaya çalışsa da yara almaktan kurtulamadı.

Grup saldırının ardından firmanın önünden ayrılırken Salih Karabiber, polisi arayarak yardım istedi. Güvenlik görevlisi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı ile ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Şuradan tuğlaları almışlar, sopalar ve levyelerle 7-8 kişi beraber adamı burada darbetmişler"

Firma sahibi iş insanı Recep Tunçer, "Olay sırasında biz burada değildik. Güvenlik görevlisi arkadaş en başta buraya yabancı uyruklu ve alkollü 2-3 kişi aşağıdan yukarı doğru kendi kendilerine kavga ederek gelmişler. Burada bizim bekçi arkadaş ile münakaşaya girerek saldırıyorlar. Sonrasında bir arkadaş bunları ayırıyor ve buradan ayrılıyorlar. O sırada bizim bekçi arkadaş polisi arayamıyor. Sonrasında aşağıdan ekip halinde buraya geliyorlar. Suriyeli Afgan neyse Türk olmadıkları kesin, Türkçe bilmediklerini söyledi bize arkadaş. Köpeğimiz var burada, 10 kişi birden saldırdılar. Bizim güvenlik görevlisi 65 yaşında. Şuradan tuğlaları almışlar, sopalar ve levyelerle 7-8 kişi beraber adamı burada darbetmişler. Polis arkadaşlar geldi kamera kayıtlarını aldılar. Buradan parmak izi alınmadı, herhangi bir işlem de yapılmadı. Sadece kamera kayıtlarını alıp gittiler, ne yapacaklar bilmiyoruz şu anda. Köpeğimize tuğla atmışlar. Biz bu arkadaşların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Güvenlik görevlimiz şu anda hastanede tedavi altında. Darbedilmiş aynı zamanda ilk saldırma anında da parasını da çalmışlar." şeklinde konuştu.

Saldırı anları saniye saniye kaydedildi

Gece saatlerinde gelen grubun güvenlik görevlisi Salih Karabiber'e saldırdığı anlar, iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, gelen 5 kişilik grup henüz bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisine saldırıyor. Görüntülerin devamında ise, grubun olay yerinden ayrıldıktan yaklaşık 40 dakika sonra bu sefer 10 kişi olarak olay yerine tekrar geldiği görülüyor.

Kalabalık gelen grup güvenlik görevlisine ve bekçi köpeğine büyük taşlar atarak darbediyor. Görüntülerin sonunda ise grubun güvenlik görevlisinin kanlar içinde kaldığını görünce olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Gasbetmeye çalıştılar

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö.'nün güvenlik görevlisi Salih Karabiler'i gasbetmeye çalıştıkları, Karabiber direnince taş ve sopalarla saldırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)