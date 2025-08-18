İstanbul'da güzellik merkezinde patlama Maltepe'de 3 katlı binanın 1'inci katında bulunan güzellik merkezinde, kozmetik cihazdan kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Olay sırasında dükkanın kapalı olduğu ve ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Patlama nedeniyle camları kırılan güzellik merkezinde hasar oluştu.

İstanbul Maltepe'de bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında kapalı olan güzellik merkezinde, kozmetik cihazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıkarken güzellik merkezindeki camlar kırıldı. KIRILAN CAMLAR ALT KATTAKİ DÜKKANA DÜŞTÜ Kırılan camlar, alt katta bulunan kokoreç dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güzellik merkezinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri güzellik merkezinde incelemelerde bulunurken, polis patlamanın nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 3. Sayfa Haberleri Malatya'da şantiye işçileri birbirine girdi

