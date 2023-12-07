İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Salı günü kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, güzellik merkezine gelerek fiyatlar hakkında bilgi aldı.
Çarşamba günü tekrar gelen şahıs, güzellik merkezinin camlarını kırarak çalışan kadınları taciz etti.
Esnaf öldüresiye darbetti
Çalışanların yardım istediği esnaf, şahsı darbetmeye başladı. Tekmelerle saldırıya uğrayan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından AVM’den çıkarıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. İş yeri çalışanları ise şüpheliden şikayetçi oldu.
Serbest kaldı
Karakolda ifadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan adamın iş yerine sopa ile saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde darbedildiği anlar saniye saniye yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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