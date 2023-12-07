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İstanbul'da güzellik merkezine saldırı! Sopalı saldırganı linç ettiler

İstanbul'da güzellik merkezine saldırı! Sopalı saldırganı linç ettiler AVM'de bulunan güzellik merkezinin camlarını kırıp kadınları taciz eden saldırgan, esnaf tarafından darbedildi. Meydan dayağı atılan şahıs gözaltına alınırken o anlar ise kameralara yansıdı.