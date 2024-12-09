İstanbul'da hafif ticari araç, dönüş yapan otomobille çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, karşı yönden gelerek sola dönen otomobil ile çarpıştı.
Kazanın etkisiyle araçlar savruldu.
Sürüklenen araçlar, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Ekiplerin kontrollerinde otomobil sürücüsünün yaralandığı belirlendi.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"DÖNEN ARAÇ KAÇMAYA ÇALIŞTI"
Kaza anında kaldırımda yürüyen Halit Genç, "Buradan aracımın yanına geçiyordum. Otomobilin döndüğünü gördüm. Ben karşıdan araç gelince durdum. Hızlandılar, ikisi burada birbirlerine vurdular.
Dönen araç kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Otomobil sürücüsü yaralıydı, aşağıya indirdik. Ambulans alıp götürdü.’’ diye konuştu.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, sola dönüş yapan otomobile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpması ve iki aracın savrularak park halindeki otomobile çarptığı anlar yer alıyor.
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