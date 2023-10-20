İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti: 30 kilometre kaçtı 3 kişiyi ağır yaraladı Tır garajında ailesiyle tartışan ve anne-babasını ezmeye çalıştıktan sonra hafriyat kamyonuyla trafiğe giren Sezgin Açık, dehşet saçtı. Açık, araçlara çarpa çarpa ilerleyerek 3 polis ve 1 gece bekçisini ağır yaraladıktan sonra güçlükle durdurularak yakalandı.

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DHA

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda gece hareketli saatler yaşandı.

Uyuşturucu madde etkisinde olan 22 yaşındaki Sezgin Açık, Sancaktepe'de bulunan tır garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarparak kaçmaya başladı.

Anne ve babasını ezmeye çalışan fakat başarılı olamayan Saçık, Kurtköy istikametinden Maltepe sahil yoluna ilerlemeye başladı.

Sezgin Açık, önüne çıkan birçok araca çarparak ilerledi.

3 polis 1 bekçi yaralandı: Durumları ağır

Hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre kaçan Sezgin Açık, birçok polis denetim noktasında bulunan sivil ve polis araçlarına çarparak, Ataşehir istikametine devam etti.

Yaşanan kazalarda 3 polis memuru, 1 gece bekçisi ve birçok sivil vatandaş yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan 2 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri uzun süre takip ettiği hafriyat kamyonunu durdurmak için ateş açtı.

Ateş edilerek lastikleri patlatıldı

Açılan ateş sonucu lastikleri patlayan kamyon kaçmaya devam etti.

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir ara sokakta bulunan park halindeki araçlara çarparak sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü Sezgin Açık, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralı halde gözaltına alındı

Yakalanan sürücü gözaltına alınmamak için elindeki jiletle bir süre polislere direndi. Polis ekipleri, tarafından etkisiz hale getirilen Sezgin Açık, yaralı olarak gözaltına alınıp hastaneye kaldırıldı.

"Bir sürü insan var yaralı yollarda hep"

Hafriyat kamyonunun çarptığı taksi şoförünün yakını Serkan Akdoğan, “Aracımız seyir halindeyken arkadan gelen hafriyat kamyonu arkadan vurmuş ve buraya fırlatmış aracımızı. Şoförümüz yaralı ve iki yolcumuz vardı. Barikattan kaçmış ters yola girmiş, bir sürü insanın canını yakmış. Bir sürü insan var yaralı yollarda hep." dedi.

"Çok hızlı ve hiç durmadan geliyordu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yol çalışması yapan görevli Zeki Akkaya “Çalışma esnasında tam bizim hizamıza geldiği zaman iki arabanın arasından geçti, birini sağa birini sola attı. Siyah olan araç direkt gelip bize çarptı. Çok hızlı ve hiç durmadan geliyordu. Sonradan öğrendik ki jandarma onu kovalıyordu" şeklinde konuştu.

Soruşturma devam ediyor

Öte yandan, polis olay yeri inceleme ekipleri yol üzerindeki diğer noktalarda ve yakalanan kamyonda detaylı incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)