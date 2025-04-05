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DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Göztepe Mahallesi 1656 Sokak'ta bulunan inşaatın önünde bir kaza meydana geldi.

Hafriyat kamyonunun şoförü inşaata kum dökmek için dorseyi kaldırdığı sırada kamyon yan yattı.

O sırada sokakta seyir halinde olan otomobilin üzerine kamyonun dorsesi devrildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Otomobil sürücüsü kadın kazada hafif şekilde yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulans ile hastaneye götürdü.

ARAÇLARDA AĞIR HASAR OLUŞTU

Polis ekipleri de kamyon şoförünün ifadesini almak için polis merkezine götürürken 2 araçta da ağır hasar oluştu.

"YAKIN ZAMANDA BURADA VİNÇ DE DÜŞTÜ"

Sokak sakini Mehmet Yaşar, "Evde bir ses duyduk, araç otomobilin üzerine devrilmiş. Biz otomobili park halinde zannettik. Meğer otomobilin üzerine devrilmiş. Bence burada güvenlik koridoru açmaları lazımdı. Yakın zamanda da burada vinç düşmesi de oldu. Güvenlik önlemlerinin az olduğunu düşünüyorum.

Kum boşaltırken devrilmiş. Otomobil sürücüsünü görmedim ama yaralanmış diyorlar. Araç 10 santim daha önce olsaymış ya da kamyon 10 santim önce olsaymış kurtulma şansı zor gibi görünüyordu." diye konuştu.