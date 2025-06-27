İstanbul'da hamile kadın cinayetinde skandal: İyi yaptım

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kocataş Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde kan donduran bir cinayet yaşandı...

Yaşanan olayda, 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak'ı eski nişanlısı 19 yaşındaki Samet T., konuşmaya çağırdı.

Oya Budak, 13 yaşındaki üvey kardeşi D.C. ile geldiği buluşmada, tartıştığı Samet T.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı.

Samet T. ise babasına ait olan araçla kaçarken sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OYA BUDAK VE KARNINDAKİ BEBEĞİNDEN ACI HABER

Oya Budak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Burada ameliyata alınan Oya Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN VE AMCASI KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar’da olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar’daki amcası Aytekin T.’nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı.

Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T., emniyete götürüldü.

6 AY ÖNCE CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

SALDIRGANDAN PİŞKİN AÇIKLAMA: "İYİ YAPTIM"

Emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. ve amcası Aytekin T. adliyeye sevk edildi.

Daha önceden tehdit ve hakaret suçlarından polis kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Samet T. Samet T., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna "İyi yaptım. pişmanlık duymuyorum hadi yürüyün lan." diye yanıt verdi.

ESKİ NİŞANLI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Samet T.'nin Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde 5 ay önce kendi aralarında nişan yaptıklarını, Budak'ın hamile olduğundan ise iki hafta önce haberi olduğunu söylediği öğrenildi.

Savcılık ifadesinin ardından Samet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ONU VE KARDEŞİNİ 'DOLAŞMAYA GİDİYORUZ' DİYE ALDIM"

Hamileliğini nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Samet T.'nin ifadesinde şu sözleri sarf ettiği öğrenildi:

Onu ve kardeşini Çağlayan, Harmantepe Mahallesi'nden 'dolaşmaya gidiyoruz' diye aldım. Otomobille Sarıyer'e gittik. Ben ve Oya Budak otomobilden inerek aracın önünde konuşmaya başladık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Ben de silahımı çekerek korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım. Silah seslerine kardeşi de araçtan inmişti. Korkarak onları orada bırakıp oradan kaçtım.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON KONUŞMALARINA ULAŞILDI

Oya Budak'ın tecavüze uğrayıp hamile kaldığından ailesinin haberi olmadığı öğrenildi.

Nişanlısının ailesinin, hamilelikten haberi olunca Oya Budak'ı istemediği ancak nişanlısının, ailesine rağmen vazgeçmek istemediği ortaya çıktı.

Öte yandan Oya Budak'ın, nişanlısı ile ölmeden önce yaptığı son konuşması ortaya çıktı.

Yazışmalarda Samet T, Budak'ı dışarıda beklediğini yazıyor.

ACILI DEDE KONUŞTU

Hayatını kaybeden Oya Budak'ın dedesi Orhan Budak, yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

Benim torunum daha önce bir evli adamla çıkıyordu, adam onu kandırmış. Kızıma dedim ki 'Kızım gitme, gezme o adamla. Evliymiş, çocuğu da var.' 'Tamam dede gezmeyeceğim' dedi. Adama Oya'ya mesaj atıyor, 'buraya gel. Ben seni burada gezdireceğim' diyor. Alıyor kızımı ormana götürüyor. 'Deponun önünde bekle babamdan para alıp hemen gelirim' diyor ve orda torunumu depoya kilitliyor. Arkası zaten ormanmış. Kızın ağzını bağlıyor. Kıza orada istismarda bulunuyor.



Kız korkudan bize, babasına, halalarına, hiç kimseye söyleyemedi. Bir aylık hamileymiş o zamanlar. Dede 'midem bulanıyor, bilmem ne oluyor' dedi. 'Kızım o zaman gel seni doktora götüreyim' dedim. 'Migren hapı alayım başım ağrıyor' dedi. Ben anlamam ki. Gittik eczaneden migren hapı aldık. 'İyi geliyor' dedi. 'Dede karnıma ağrılar giriyor' dedi.

"İSTİSMARA UĞRADIĞINI DA BİLMİYORUZ"

Orhan Budak, şöyle dedi:

İstismara uğradığını da bilmiyoruz. Halası 'iyi, namuslu bir insan var. Onunla tanıştıralım' dedi. Çocuğun annesi de bizim kızı görmüş, beğenmiş. Annesi demiş ki 'bu zayıf kızın göbeği niye çıktı. İki, üç ay bekleyelim bakalım belli olur' demiş.



Nişanlısı alıyor bunu hastaneye götürüyor hamile olduğunu öğreniyor. Annesine babasına söylüyor. Annesi babası kızımı istemedi. Çocuk kızdan yüzükleri alıp gitti 'beni arama' dedi. Tekrar bu gelip kızı kandırdı sonra. Kızımı alıp yine gezdirdi. Ben telefon ediyorum. Telefonları kapatıyorlar. Sonra eve geldiler. 'Ben seviyorum' dedi çocuk. 'Oğlum sen seviyorsun ama annen baban istemiyor. Yüzüğü çıkaran insan herhangi bir sorumluluk altına giremez. Sen onun hiçbir şeyi olamazsın' dedim.

"KIZIN KARNINA SIKIYOR, KIZ CAN HAVLİYLE KAÇIYOR"

Daha sonra evde oturuyoruz. Bir telefon geldi. Kıza mesaj atıyor. 'Gel orta bayırdayım, seninle konuşalım' diyor. Benim çocuğumun 13- 14 yaşlarında üvey oğlu var. Onunla beraber gönderdim. 'Hadi gidin yiyin, için 'dedim. Çocuk bunları gezdirmeye götürüyor. Maslak Ormanı'na alıyorlar, götürüyorlar.



Kıza diyor ki 'ben de çocuk istedim'. Kız da ben kabul edemem diyor. Kıza 'arabanın arkasında dur şimdi geliyorum' diyor. Arabanın torpidosundan silahını alıyor. Kızın karnına sıkıyor. Kız can havliyle kaçıyor. Kaçarken yere düşüyor. Geliyor kafasına şah damarına sıkıyor.

"BÖYLE BİRİ OLDUĞUNU BİLSEM ONUN, GİDİP DE SÖZ NİŞAN YAPTIRIR MIYIM?"

Ondan sonra 13, 14 yaşındaki çocuk kriz geçiriyor. Hemen çocuk da kendini toparlayıp babasını, ambulansı ve polisleri arıyor. Hastaneye getirdiler kızı. Ama kızımı kurtaramadık. Kız vefat etti. Ondan sonra bizi sakinleştirdiler. Hepimiz kriz geçirmeye başladık.



Hem canımıza hem karnındaki bebeğe kıydı. Böyle biri olduğunu bilsem onun, gidip de söz nişan yaptırır mıyım? Çocuk onun peşini bırakmadı. İki canımızı da aldı gitti. Ben onu annesi babası olduğu halde büyüttüm. Kundaktayken büyüttüm, sütle besledim, 18 yaşına kadar besledim."

HALA BAHRİYE ŞENER: "BİRİYLE TANIŞTI, O KİŞİ ONA TECAVÜZ ETTİ"

Diğer yandan Budak’ın halası Bahriye Şener, gözyaşları içerisinde açıklamalar bulundu.

Şener, şu sözleri sarf etti:

Yeğenim çok geziyordu. Biriyle tanıştı, o kişi ona tecavüz etmiş. Biz bunu bilmiyorduk. Benim mahalleden fırıncı bir komşum vardı. 10 yıldır tanıyorum. Çok geziyor diye 'Babama başını bağlayalım. Bakarlar ona, oradan oraya sürünmez gezmez, başına kötü bir hal gelmez' dedim. Ondan sonra biz nişan yaptık. Birbirlerini sevdiler. Beraber hastaneye gidiyorlar. Hastanede hamile olduğunu öğreniyor. Çocuğun ailesi kabul etmiyor. Ailesi bu olayı duyduktan sonra çocuğa izin vermedi. Kendisi de Oya’yı istiyordu.

"'SANA SÜRPRİZİM VAR' DİYOR, ONDAN SONRA KIZI VURUYOR"

Biz de tamam 'O yoluna bu yoluna baksın' dedik. 'Sana çok güzel hediye sürpriz getirdim' diyor. Ondan sonra kızı vuruyor. Biz hamile olduğunu duyuyoruz. 'Kim yaptı bunu sana. Sana kim kıydı' dedik. O akşam insanların evini bastık, gittik onları yakalattık. Ailesini içeri aldılar. Hiç tanımıyoruz. Samet’in ailesi duyuyor izin vermiyorlar. Kardeşiyle beraber alıyor bir ormana götürüyor. Onu vuruyor, işte ona hediye aldı. Adalet istiyoruz içimiz yanıyor. Yeter artık bu kadın cinayetleri, tecavüzler nedir, vurdular kızı işte.

"KIZ DA SÖYLEYEMİYOR, BİZDEN KORKUYOR"

Oya Budak'ın diğer halası Aysel Çalıkoparan ise, şöyle konuştu:

Oya’nın anlattığına göre bir çocuk ona sosyal medya uygulamasından yazıp tanışalım görüşelim demiş. Bunlar tanışmış, 1 aya yakın bir çocukla konuşmuş. Ama bu çocuk evliymiş Oya’dan da saklıyormuş, 1 de kızı varmış. Oya’ya gel 'Seni bir dükkana götüreceğim babamdan para alacağım' demiş. Kızı Kemerburgaz’a götürüyor. Kimse yokken dükkanda kıza tecavüz ediyor. Kız da söyleyemiyor, bizden korkuyor. Keşke söyleseydin Oya, böyle olmayacaktı.

"'BEBEĞİ DE ÖLDÜRMEK İSTİYORUM' DİYOR"

Sonra bunu nişanladık. Kız da hamile olduğunu bilmiyor. Günden güne karnı şişiyor. Bize de 'Hasta olmuyorum' diyor. Biz tecavüze uğradığını hiç ummadık. Sonra Samet’i alıyor beraber hastaneye gidiyorlar ve hamile olduğunu öğreniyor. Ablama 'Oya hamile' dedik ama 'Tarihler uyuşmuyor' dedi. Bu Samet benim yeğenimle de birlikte olmuş. Aslında Ocak ayında hamile kalmış. Ondan sonra bu kızı alıyor, benim kabulüm diyor 'Oya’yı seviyorum ama bebeği katiyen istemiyorum. Bebeği de öldürmek istiyorum' diyor.

"BEN ADALET İSTİYORUM, YEĞENİMİN KANI YERDE KALMASIN"

Oya'ya 'O çocuk yaramaz ondan uzak dur.' dedim. Oya da dinlemedi, cahil kız 18 yaşında. 'Bak dedim yapma kızım' o da dinlemedi. Kıza sana sürprizim var diyor götürüyor. Kızı orada öldürmüş. Ben adalet istiyorum, yeğenimin kanı yerde kalmasın. Daha 18 yaşındaydı, tecavüze uğradı. Onun hiçbir suçu yoktu.



